Sécurisation à Saraya et Kidira: 23 individus dont 10 Maliens interpellés

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la gendarmerie, l'armée et le Parc national Niokolo Koba ont organisé une opération combinée dans les secteurs de Saraya et de Kidira. La mutualisation des forces a permis l'interpellation de 23 individus, a appris Seneweb du Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, par ailleurs chef de la Divcom. « Opération navétanes 2024. Dans le cadre de l'opération dénommée Navétanes 2024 (missions conjointes de contrôle de zone dans le secteur oriental) entre la Gendarmerie, l'Armée et le Parc national Niokolo Koba, une patrouille a été effectuée le 19 septembre 2024 avec les unités territoriales et notamment les Groupes d'Action Rapides de Surveillance et d'Intervention (GARSI) 1 et 2 dans leurs secteurs de compétence respectifs à Kidira et Saraya. Pour les résultats enregistrés, il s’agit de vingt-trois (23) Personnes Identifiées dont dix (10) maliens, d’un démantèlement du site d'orpaillage clandestin de Massa-massa (commune de Bembou ), de quarante-cinq (45) personnes contrôlées dont sept (07) interpellées et de vingt-trois (23) groupes électrogènes et vingt-six (26) marteaux piqueurs saisis ainsi qu'une (01) motopompe. Les opérations se poursuivent"