Secteur primaire : malgré la rencontre avec l’Etat, l’intersyndicale campe sur ses positions

Les protestations, contestations et plans d'action dans plusieurs secteurs d'activités vont de plus belle. Les travailleurs du secteur primaire qui regroupent la pêche, l'agriculture, l'élevage ne comptent pas bouger d’un poil. En effet, n'ayant pas obtenu gain de cause, l’intersyndicale campe sur ses 48 h de grève ce, malgré la rencontre avec le ministre de fonction publique et de la transformation du secteur primaire. Une concertation qui n’a rien donné car les propositions mises sur la table ne répondaient pas à leurs revendications. Ainsi, en attendant que cette crise se résolve, l'intersyndicale a élaboré des plans d’actions qu’ils mettront en œuvre dans les jours à venir. Pour rappel, l'intersyndicale réclame entre autres, le payement intégral et immédiat des primes internes, la suppression de la note circulaire et de rentrer dans leur fonds, une indemnité de logement à tous les agents du secteur qui font partie des 12%des agents de l’Etat non bénéficiaires de cette revendication (….).