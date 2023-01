Secteur minier : la Guinée lance un appel d’offres pour la construction d’une raffinerie d’or (décret)

Les nouvelles autorités envisagent de doter la Guinée d’une raffinerie d’or capable répondre aux normes standards internationaux. Pour ce faire, les autorités, animées de l’esprit de compétitivité et de transparence, vont lancer un appel d’offres. C’est par un décret du président de la transition lu à la télévision nationale ce lundi 23 janvier 2023 que ce projet a été annoncé. Ledit projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation sur place de certaines substances minérales en produits semi finis et finis afin de créer le maximum de valeurs ajoutées pour le peuple de Guinée, précise le décret. Étant donné l’envergure du projet de construction de la raffinerie d’or et son rôle prévu de hub en Afrique de l’ouest, il est décidé de développer la raffinerie d’or de Guinée avec une structure bipolaire dont le hub, la raffinerie principale serait dans une zone répondant aux normes sécuritaires et économiques à Conakry, avec un satellite dans la zone aéroportuaire de Kankan équipée pour tester et acheter de l’or auprès des producteurs artisanaux, informe l’acte du président de la transition. En outre, il engage le Bureau national d’expertise de diamant, or et autres matières précieuses, le Service national de coordination des projets miniers et le service en charge des affaires juridiques du ministère des Mines à élaborer les termes et conditions de l’appel d’offres à travers un cahier de charges. Toujours selon le même décret, une commission d’examen des offres chargée de l’évaluation des offres soumises sur le projet de construction de la raffinerie d’or sera mise en place par arrêté du ministre des Mines et de la Géologie.