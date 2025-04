Cérémonie religieuse : Le pape François a été inhumé ce samedi dans la basilique Sainte Marie Majeure à Rome

Le cercueil du souverain pontife, décédé lundi dernier à l'âge de 88 ans, a été transporté dans le centre de la capitale italienne après la cérémonie au Vatican. L'inhumation a débuté à 13h00 locales (11h00 TU) et s'est achevée en une trentaine de minutes.



Parallèlement, en Argentine, son pays natal, plusieurs milliers de fidèles se sont rassemblés pour une messe en plein air devant la cathédrale de Buenos Aires, rapporte également TV5Monde.com.



L'archevêque de la capitale, Mgr Jose Garcia Cuerva, a profité de ce moment pour exhorter les croyants à suivre l'appel du pape défunt : celui d'une "Église ouverte", "turbulente" et "en chemin". "Soyons des chrétiens qui ne vivent pas leur foi entre quatre murs", a-t-il lancé avec émotion.



Cette célébration a également marqué la clôture d'un cycle liturgique en hommage à Jorge Bergoglio, qui fut archevêque de Buenos Aires de 1998 à 2013, avant de partir pour le Vatican en février 2013, emportant seulement une petite valise, convaincu alors de revenir rapidement.



À l'issue de l'office, une procession symbolique, portrait du pape en tête, a parcouru la mythique Place de Mai, en signe d'adieu et d'affection au premier pape argentin de l’histoire.