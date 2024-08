Séance plénière ce vendredi pour modifier le règlement intérieur: les réserves de Mamadou Lamine Diallo

Les députés sénégalais se réuniront ce vendredi en séance plénière pour examiner la proposition de loi n°10/2024, visant à modifier et compléter la loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002, régissant le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le parlementaire Mamadou Lamine Diallo, a d'ores et déjà exprimé de vives réserves à ce sujet. Il a fermement dénoncé l'initiative, déclarant : « Je suis peut-être complexe, mais cohérent : j'avais critiqué le régime de Macky Sall pour l'utilisation abusive de la procédure d’urgence dans l'examen des projets de loi par l’Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés nous imposent la même procédure d’urgence pour modifier le règlement intérieur lors d'une séance extraordinaire qui, par nature, ne devrait traiter qu'un seul point à l'ordre du jour. » Diallo a également rappelé que « depuis novembre 2022, l'Assemblée nationale, le Président, le Bureau, la Conférence des Présidents, et les Députés savent que le règlement intérieur distribué en octobre 2022 est falsifié. La Société civile était également informée. Pourtant, rien n'a été fait. » Il dénonce ainsi la soudaineté de cette convocation en procédure d'urgence après 21 mois d'inertie, bien qu'il reconnaisse la nécessité de corriger le règlement intérieur. En tant que président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo est catégorique : « Il est temps de dissoudre l’Assemblée nationale pour permettre au peuple d'élire des députés plus responsables et rigoureux, capables d’entendre un discours de rupture politique. Rappelons que c’est cette assemblée qui avait tenté de prolonger le mandat du Président Macky Sall en reportant l’élection présidentielle de février 2024, en violation flagrante de la constitution. Si le Conseil Constitutionnel n'avait pas été vigilant, le Sénégal aurait sombré. » Pour conclure, il insiste : « Cette affaire de faux règlement intérieur doit être éclaircie par la justice afin de situer les responsabilités et servir de leçon à notre élite politique. »