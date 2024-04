Saudi Pro League : Sadio Mané remporte un prix

Sadio Mané est en train de retrouver lentement mais surement son meilleur niveau avec son club, Al-Nassr. L’attaquant sénégalais a fait une bonne prestation lors du match face à Al-Fayha, comptant pour la 28e journée du championnat d’Arabie-Saoudite. Auteur d’un but d’anthologie lors de cette rencontre, le natif de Bambali a été récompensé par la commission technique de la Roshn League qui lui a décerné le prix de meilleur but de la journée, renseigne Foot africa. Une belle consécration pour l’ancien joueur de Liverpool qui n’a pas été ménagé, tout au long des dernières semaines, par la presse saoudienne pour ses sorties jugées en deçà des attentes. Profitant de l’absence du Portugais Cristiano Ronaldo, suspendu suite à son expulsion lors du match face à Al-Hilal, Sadio Mané a été repositionné dans un registre d’avant-centre. En 27 matchs disputés, toutes compétitions confondues (club et équipe nationale), Sadio Mané a marqué 23 buts tout en délivrant 13 passes décisives. Une belle moisson pour l’international sénégalais qui a également dû se scarifier pour le Portugais Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur du club.