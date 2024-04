L’annonce forte d’Erling Haaland sur son avenir, le FC Barcelone s’incline devant Robert Lewandowski

Le triplé de Robert Lewandowski fait les gros titres en Espagne, Erling Haaland lie son avenir à celui de Pep Guardiola et Liverpool a tranché pour Mohamed Salah, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Haaland ne veut pas quitter Manchester City Le cas Erling Haaland fait trembler l’Angleterre ! Ce matin, le Manchester Evening News lâche une sacrée bombe concernant l’avenir du Norvégien. «Haaland est là ! L’attaquant révèle qu’il veut travailler avec Pep pendant « des années » et salue un patron vraiment spécial», rapporte le journal mancunien. Alors que l’avenir de l’attaquant revient souvent dans l’actualité, celui-ci a tenu à lier son aventure mancunienne à celle de Pep Guardiola, au moins jusqu’en 2025, date de l’expiration du bail de l’Espagnol à City. Plus globalement, le Norvégien veut terminer la saison en beauté avec en ligne de mire le titre de Premier League. Pour cela, il prévient les autres prétendants. C’est le «retour à l’attaque» pour le Daily Express. «Haaland met en garde les rivaux de City.» Même son de cloche en Une du Daily Star qui prévient Mikel Arteta, le coach d’Arsenal. «Je suis de retour pour mettre fin au rêve de titre des Gunners», s’amuse le tabloïd. Enfin, le Daily Mirror estime qu’Haaland «rugit, il revient marquer des buts au bon moment.» Et Manchester City en aura bien besoin pour conserver sa couronne… «Lewandowski, le sauveur» Dans un match à rebondissement, le Barça s’est imposé difficilement face à Valence (4-2). Le club catalan peut remercier Robert Lewandowski, auteur d’un triplé ! C’est Lewandowski, «le sauveur», placarde le journal Sport sur sa Une ce matin. «Le Barça a pris l’avantage, mais les erreurs de Ter Stegen et d’Araujo l’ont contraint à revenir au score grâce à un triplé du Polonais. L’équipe de Xavi, qui a joué la moitié du match à dix, conserve sa deuxième place et affrontera Gérone pour la deuxième place ce samedi.» Mundo Deportivo s’enflamme aussi pour le Polonais et fait un jeu de mot avec le nom de l’attaquant sur sa couverture : «Lewantreski» ! «Un triplé de la star polonaise, avec deux coups de tête et un coup franc, a permis de débloquer le match», juge le média catalan. En revanche, à Valence du côté de Super Deporte on crie au «scandale». «Vol à Montjuïc. Un Valence courageux revient après l’ouverture du score de Barcelone, et tient bon après l’expulsion de Mamardashvili», le gardien valencien. Pour AS également ce match fait débat : «Lewandowski décide d’un match controversé. Hat-trick pour le Polonais contre Valence à dix.» Salah n’est pas à vendre De l’autre côté de la Manche, Liverpool a pris une grande décision concernant l’avenir de Mohamed Salah. Alors que l’Égyptien a fait les gros titres ce week-end après sa prise de bec publique avec Jürgen Klopp, son avenir semblait s’écrire en pointillé chez les Reds malgré le départ de l’Allemand à la fin de la saison. Mais selon la presse, The Guardian en tête, l’attaquant devrait finalement rester une saison de plus à Anfield. «Salah est prêt à rester. La saison prochaine, Liverpool s’attend à ce que sa star soit à Anfield, malgré les disputes», écrit le sérieux journal anglais. Le Daily Star placarde de son côté que c’est «toujours non pour Mo. Liverpool prévoit de garder Mo Salah cet été lorsque Jurgen Klopp quittera Anfield.» La direction ne change pas ses plans dans ce dossier. Enfin, le Daily Express va plus loin et placarde carrément que «Salah n’est pas à vendre. Les Reds ne sont pas encore prêts à laisser partir Mo», appuie le média. On rappelle que Salah est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Reds…