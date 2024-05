L’abandon de la VAR en Premier League fait trembler l’Europe, le coup de poker de Tuchel avec le Bayern Munich

L’annonce de la Premier League sur la VAR fait les gros titres, énorme retournement de situation pour Thomas Tuchel au Bayern Munich et la Juventus savoure son sacre en finale de la Coupe d’Italie, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. «La guerre contre la VAR» C’est une bombe qui nous vient d’Angleterre ! Hier soir, les clubs de Premier League ont annoncé qu’ils allaient voter, le 6 juin prochain lors d’une assemblée générale, pour la suppression ou non de la VAR, l’arbitrage vidéo. Régulièrement pointée du doigt, la VAR pourrait donc être supprimée en Premier League à partir de la saison 2024-2025. Et c’est Wolverhampton qui est à l’origine de cette réflexion. Le Daily Express placarde sur sa Une que c’est «la guerre contre la VAR. Les Wolves forcent le vote pour qu’elle soit supprimée la saison prochaine», estime le tabloïd. Pour le Daily Mirror, «les Wolves veulent le soutien d’autres clubs pour abandonner le système vidéo. Le vote de la Premier League pourrait mettre fin à l’arbitrage vidéo.» Rien que ça ! Même son de cloche pour le Daily Star qui estime que l’outil est détesté en Premier League. En tout cas, la Premier League pourrait ouvrir la boîte de Pandore et cela fait aussi les gros titres en Espagne sur la Une de Marca : «L’Angleterre se prononce sur le maintien ou non de la VAR. Il faut 14 voix sur 20 pour l’abolition. Il y a un doute entre ce qui aide et ce qui nuit à l’esprit du jeu.» Cela pourrait provoquer un véritable tollé ! Affaire à suivre… Tuchel parti pour rester au Bayern ? En Allemagne, comme au FC Barcelone on est en train d’assister à un incroyable retournement de situation. Alors que Thomas Tuchel avait annoncé son départ du Bayern Munich en fin de saison, malgré son contrat jusqu’en 2025, l’ancien coach du PSG pourrait bien rester. Ce matin, le journal Bild parle du «coup de poker de Tuchel» avec le Bayern ! «Le représentant de l’entraîneur a rencontré la direction hier. Une prolongation de contrat au-delà de 2025 serait désormais en discussion mais Tuchel dit-il réellement oui ?», se demande le quotidien qui précise que Tuchel demande des garanties avant de se projeter. En fait, Tuchel ne veut pas rester pour rester en attendant qu’un autre coach de renom accepte le poste car Jürgen Klopp est dans le viseur. S’il reste, c’est pour s’inscrire dans la durée avec les pleins pouvoirs et un projet à long terme. Si aucun accord n’est trouvé, il se verrait bien retourner en Premier League où son nom circule, notamment à Manchester United pour prendre la suite d’Erik ten Hag sur le banc. La Juve savoure son unique titre de la saison On a eu droit à la finale de la Coupe d’Italie, hier soir, entre la Juventus et l’Atalanta. Et c’est la Vieille Dame qui a soulevé le trophée grâce à une victoire (1-0). Tuttosport rend hommage à cette équipe sur sa Une et estime qu’il faut «profiter de la Juve ! L’Atalanta et l’arbitre Maresca ont été battus avec super Vlahovic», rapporte le quotidien car il y a eu des tensions entre Max Allegri et l’arbitre de la rencontre. Même son de cloche en Une du Corriere qui met en avant Max Allegri, lequel a sans doute remporté son dernier trophée avec les Bianconeri. «Allegri part avec un trophée» estime le quotidien. Enfin, La Gazzetta dello Sport parle de «joie folle pour la Juve» avec ce titre ! La Vieille Dame sauve donc sa saison en remplissant un peu plus son armoire à trophées…