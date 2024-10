La santé de Lamine Yamal inquiète la presse espagnole, William Saliba ferme la porte au Real Madrid

Lamine Yamal fait trembler l’Espagne, William Saliba veut continuer à Arsenal et Julian Nagelsmann pourrait prolonger, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La presse demande à protéger Lamine Yamal En Espagne, toute la presse est en panique pour son jeune prodige Lamine Yamal. AS demande une protection pour lui. Sport demande à ce que l’on prenne soin de lui. Face au Danemark, il y a deux jours, il a été la cible des défenseurs notamment de Kristiansen, qui volontairement cherchait à le découper comme le placarde Mundo Deportivo. Sortie en toute fin de match, la star du Barça a quitté le groupe espagnol pour rentrer chez elle se reposer. Rien de grave, mais Yamal souffre d’une surcharge de fatigue selon les examens médicaux. La faute au calendrier certes, mais surtout à ses adversaires, qui lui réservent un traitement de faveur. Pour preuve, il est le joueur qui a provoqué le plus de fautes et de cartons en Europe. Son club et les suiveurs ont peur qu’il enchaîne les blessures. Il faut le préserver et sanctionner plus durement ses adversaires. Saliba dit NON au Real Madrid Son avenir est tout tracé. Approché par le Real Madrid, qui souhaite l’engager l’été prochain, William Saliba veut continuer à Arsenal. Le Daily Express explique que le Français, sous contrat jusqu’en 2027, est un incontournable de l’équipe. Il est fan du club depuis la signature de Thierry Henry et se sent bien à Londres. Désormais dans la rotation avec les Bleus, il n’y a aucun intérêt pour lui à quitter le club, qui compte sur lui pour aller gagner le titre en Premier League. La DFB veut prolonger Nagelsmann Parmi les matches de ce soir, le choc à suivre c’est Allemagne - Pays-Bas, avec deux équipes composées de "nouvelles étoiles" pour reprendre les termes d’AD Sport Wereld. Et l’architecte de cette reconstruction, c’est Julian Nagelsmann. Comme l’explique Sport, le match de ce soir marque le premier anniversaire du jeune coach à la tête du pays. Après des débuts contrastés et des choix difficiles à faire, comme écarter Goretzka, Brandt, Hummels ou retirer le capitanat à Neuer, le coach a largement redressé la barre avec un quart de finale lors du dernier Euro. Pour le récompenser, une prolongation est à l’étude à en croire les informations de Bild. Rudi Völler, directeur sportif de l’Allemagne, souhaite s’entretenir avec Nagelsmann pour le convaincre de rester un peu plus longtemps à la tête de la sélection. Le principal concerné se dit aussi heureux, mais préfère se concentrer sur son objectif à moyen terme, la Coupe du monde 2026, date de la fin de son bail.