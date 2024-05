L’annonce forte de Manchester United sur Jadon Sancho, le Real Madrid s’enflamme pour le retour de Thibaut Courtois

Bonne nouvelle pour le Real Madrid avec Thibaut Courtois, Erik ten Hag est ravi pour Jadon Sancho et la France est optimiste pour l’OM, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. «Le retour de Super Courtois» En Espagne, le Real Madrid savoure le grand retour de Thibaut Courtois. Blessé de longue date, le Belge est enfin remis et va faire son grand retour à la compétition. Le journal Marca s’emballe ce matin et placarde sur sa Une : «Le retour de Super Courtois. Il aura des minutes demain contre Cadiz. Il est prévu que Kepa et le Belge jouent tous les deux le match de championnat. Le Bayern est en principe pour Lunin», assure tout de même le quotidien. AS aussi fait sa Une sur cette information : «Le retour du géant. Courtois devrait débuter le match de demain contre Cadix, 268 jours après sa blessure. Le Belge a surmonté une déchirure du ligament croisé et une déchirure du ménisque d’affilée.» Autre info, comme l’annonce le journal Sport, «Ancelotti veut renouveler Kroos et Modric». Si c’est bien parti pour l’Allemand, reste à convaincre le Croate qui n’est pas forcément satisfait de son déclassement cette saison. Sancho en forme, Ten Hag s’en réjouit Erik ten Hag a évoqué le cas Jadon Sancho, qui a brillé avec le Borussia Dortmund lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le PSG (1-0). On rappelle que l’Anglais est prêté à Dortmund par les Red Devils. Comme le reprend le Daily Star sur sa Une : «Erik Ten Hag espère que Manchester United sera récompensé après l’excellente prestation de Sancho.» Le coach mancunien a même ouvert la porte à un retour de l’international anglais : «Jadon Sancho a très bien joué contre le PSG et c’est un très bon joueur. Mercredi, il a montré pourquoi Manchester United l’avait acheté. Il a montré qu’il avait une grande valeur pour Manchester United. C’est une bonne chose. Je suis content pour Jadon de sa performance d’hier, et nous verrons ce qui se passera à l’avenir.» Affaire à suivre… Marseille a un coup à jouer En France, le match nul (1-1) de l’Olympique de Marseille au Vélodrome face à l’Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa fait les gros titres ! Le journal La Provence placarde sur sa Une ce matin que «tout reste possible. Les Olympiens, malgré une performance solide hier soir, n’ont pas réussi à faire la différence face à Bergame. Tout va donc se jouer jeudi prochain…» Même son de cloche sur la couverture de L’Équipe qui estime que «l’OM garde la foi. Bien que menés rapidement au score, les Marseillais ont su réagir et auraient pu espérer mieux sans plusieurs maladresses. Ils conservent toutes leurs chances de décrocher la qualification pour la finale.» Le Progrès estime dans ses pages intérieures que «l’OM reste dans la course» ! En Italie, La Gazzetta dello Sport met en avant le buteur du soir côté Atalanta, c’est Gianluca Scamacca qui maintient le «rêve européen» du club de Bergame ! «La DEA se rapproche de l’exploit final», juge le journal au papier rose.