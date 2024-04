Thiago Silva annonce son départ de Chelsea

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Thiago Silva va quitter Chelsea, où il était en fin de contrat cet été. Une page se tourne à Chelsea. Arrivé en 2020 à Londres après plusieurs années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, Thiago Silva a rapidement mis tout le monde d’accord. Son expérience du très haut niveau ainsi que ses nombreuses qualités ont été des atouts précieux pour les Blues, qui ont soulevé la Ligue des champions dès la fin de sa première saison en 2021. L’ancien joueur de l’AC Milan a connu des hauts et des bas, mais aussi de nombreux changements dans la capitale anglaise. Il y a eu la vente du club, qui est passé des mains de Roman Abramovitch à celles de nouveaux propriétaires américains dont Todd Boehly. Il y a aussi eu les multiples changements d’entraîneurs, de Thomas Tuchel à Graham Potter, en passant par Frank Lampard ou encore Mauricio Pochettino. Un technicien avec lequel il a été moins mis en avant, lui qui a tout de même participé à 34 rencontres toutes compétitions confondues, dont 30 dans la peau d’un titulaire (4 buts). En fin de contrat le 30 juin prochain, le Brésilien a fait plusieurs appels du pied pour continuer l’aventure à Londres. Mais Chelsea a décidé de passer à autre chose. Ce lundi, le club de Premier League a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse publié sur son site. Chelsea dit au revoir à Thiago Silva «Après quatre années à Chelsea, Thiago Silva quittera le club à la fin de la campagne 2023/24. Depuis son arrivée en transfert gratuit en août 2020, Thiago a disputé 151 matches avec les Bleus, remporté la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Super Coupe de l’UEFA.» Dans la foulée, le footballeur âgé de 39 ans, dont un retour au Brésil du côté de Fluminense, est évoqué depuis plusieurs semaines par la presse locale a adressé un message émouvant aux supporters et aux pensionnaires de Stamford Bridge. «Chelsea compte beaucoup pour moi. Je suis venu ici avec l’intention de ne rester qu’un an et cela a finalement duré quatre ans. Pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille. Mes fils jouent pour Chelsea, c’est donc une grande source de fierté de faire partie de la famille Chelsea – littéralement parce que mes fils sont ici. J’espère qu’ils pourront poursuivre leur carrière ici, dans ce club victorieux dont de nombreux joueurs souhaitent faire partie. Je pense que dans tout ce que j’ai fait ici au cours de ces quatre années, j’ai toujours tout donné. Mais malheureusement, tout a un début, un milieu et une fin. » Le message émouvant du Brésilien Le joueur, qui est actuellement blessé, ajoute : «cela ne veut pas dire que c’est une fin définitive. J’espère laisser la porte ouverte pour pouvoir revenir dans un avenir proche, mais dans un autre rôle ici. Mais… c’est un amour indescriptible. Je ne peux que dire merci. Évidemment, quand j’ai commencé ici, c’était pendant la pandémie donc il n’y avait pas de supporters dans le stade. Mais grâce aux réseaux sociaux, c’est devenu quelque chose de très spécial pour moi et quand les supporters ont commencé à revenir au stade et que la vie a repris son cours normal, j’ai commencé à ressentir beaucoup d’affection et de respect pour mon histoire et pour mes débuts ici.» Il conclut : «c’est déjà difficile de dire au revoir dans les circonstances les plus normales, mais quand il y a un amour mutuel, c’est encore plus difficile. Mais un Blue, toujours un Blue. Avec le soutien de tous, je suis arrivé au club en tant que leader même si je n’avais pas l’impression d’être arrivé en tant que nouveau. C’est toujours difficile de s’intégrer mais petit à petit je suis devenu membre du groupe et (Frank) Lampard a joué un grand rôle dans cela. Je lui en suis reconnaissant. Ça a été un rêve, c’est définitivement un rêve. Même dans mes rêves les plus fous, je n’imaginais pas pouvoir réaliser de si grandes choses et remporter l’un des meilleurs titres professionnels, la Ligue des champions, dans l’un des plus grands clubs du monde. Les adieux sont pour ceux qui partent et ne reviennent pas. J’ai l’intention de revenir un jour…» Le message est passé.