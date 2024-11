Santé : la prime de garde des internes et médecins en spécialisation doublée

Dans une circulaire qu’il leur a adressée, le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, demande aux directeurs des hôpitaux de relever du simple au double la prime de garde des internes et médecins en spécialisation. Ainsi ces derniers, qui touchaient 7500 francs Cfa par garde, gagneront désormais 15 000 francs Cfa, les jours ouvrables, et 20 000 les weekends. Cette mesure permettra «d’harmoniser avec les Eps [Établissements publics de santé], qui appliquent déjà ces taux», signale le ministre dans sa circulaire reprise par L’AS. Dr Ibrahima Sy se déclare convaincu que cette hausse de la prime de garde, qui doit être approuvée par les Conseils d’administration des hôpitaux, souligne le journal, permettra «de trouver des solutions pérennes pour le bon fonctionnement des services hospitaliers». L’AS indique que la décision du ministre règle «un point important de la plateforme revendicative du Collectif des médecins en spécialisation (Comes) et de l’Association des internes des hôpitaux».