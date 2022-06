Santé : La F2s annonce une grève générale de 72 heures à partir de mercredi

La Fédération des syndicats de la santé (F2s) observe un mot d’ordre de grève de 72h, les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022. Les syndicalistes prévoient lors de ce mouvement d’humeur de retenir les informations sur les données sanitaires nationales.



Ainsi, une marche nationale est prévue le 30 juin 2022 et une grève générale les 29, 30 juin et 01 juillet 2022.



Entre autres points de leur plateforme revendicative, la fédération des syndicats de la santé exige la matérialisation des engagements pris par l’Etat le 10 mai, notamment la valorisation du régime indemnitaire, aussi bien pour les agents de la fonction publique que pour le personnel contractuel.