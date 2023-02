Sandaga : Commerçants et policiers s’affrontent

La tension monte au marché Sandaga au centre-ville de Dakar. Les commerçants déguerpis la semaine passée sont en grève et ont allumé des pneus dans les artères pour exprimer leur mécontentement. Les affrontements ont repris de plus belle au centre-ville de Dakar. En effet, des commerçants du marché Sandaga qui ont été délogés de leurs lieux de travail se manifestent. Rouges de colère, ces vendeurs ont entamé une grève et allumé des pneus dans les artères. Regardez !