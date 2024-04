Sanction contre Krépin Diatta : la FSF a saisi la chambre d’appel de la CAF

Pour les prochains matchs de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé pourrait compter sur Krépin Diatta. La Fédération sénégalaise de football a saisi la Chambre d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) pour casser la suspension de l'arrière-droit de l'As Monaco. La commission de discipline de la CAF a infligé à Krépin Diatta quatre matchs de suspension, dont deux en sursis pour une période d’un an. L’international sénégalais a écopé cette sanction, assortie d’une amende de 10.000 dollars (environ 6 millions F CFA), pour avoir traité de corrompus les arbitres de la huitième de finale de la dernière CAN perdue par les « Lions » face aux Éléphants de Côte d’Ivoire. En effet, selon des sources internes, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a saisi la Chambre d'appel de la CAF pour casser la décision de la Commission de discipline. Cependant, la Chambre d'appel n'a pas de délai, mais en principe, elle doit se réunir avant la prochaine journée des qualifications de la prochaine CAN, prévue le 2 juin 2024 contre la RD Congo. Contacté par L'Observateur, le Secrétaire général de la FSF Victor Ciss, a confirmé que l'instance du football sénégalais a « fait l'appel dans les délais ». De quoi susciter une lueur d'espoir pour le latéral droit sénégalais, qui a été l'une des grandes satisfactions lors de la CAN 2023. Il est à noter aussi que l'appel n'est pas suspensif, c'est-à-dire que Krépin ne pourra jouer aucun des deux matchs de sa suspension définitive, si l’appel n’est pas statué.