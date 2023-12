Samuel Eto'o encore dans la tourmente et attaqué en justice par sa fille

Reconnue comme la fille biologique de l’ex-international camerounais à l’issue d’un test ADN confirmé par une décision de justice, Annie Barranca, 21 ans, poursuivrait Samuel Eto'o en justice. Le patron de la Fecafoot n'assumerait pas le versement d'une pension alimentaire ordonnée par un juge en 2015. Régulièrement au coeur d'une actualité encombrante ces derniers mois, Samuel Eto'o va devoir faire face à une nouvelle affaire embarrassante. L'actuel président de la Fecafoot est poursuivi par sa fille pour "non-respect des obligations alimentaires familiales", selon la Gazzetta dello Sport. Née d'une liaison avec Anna Maria Barranca en 2002 à Padoue (Italie). Annie, 21 ans, avait été reconnue comme la fille biologique de l’ex-international camerounais à l’issue d’un test ADN confirmé par une décision de justice. Elle ne percevrait pas la pension alimentaire mensuelle de 10.000 euros que devrait lui verser son père. Annie souffrirait "d’une situation psychologique fragile" et "d’un manque de figure paternelle" "Annie n’est pas indépendante financièrement, elle étudie loin de chez elle et a le soutien de sa mère, qui parvient à peine à lui garantir une vie décente. Elle souffre d’une situation psychologique fragile, d’un manque de figure paternelle, ainsi que d’une condition de difficultés économiques", mentionne un document déposé au juge en charge de l’affaire. La jeune femme tenterait désespérément de contacter l'ex-buteur du FC Barcelone et de l’Inter Milan, qui n'assumerait toujours pas ses obligations morales et légales envers sa fille, malgré une première condamnation en 2015. Légende du football africain, Samuel Eto'o est actuellement visé par une enquête au Cameroun concernant de possibles matches truqués. Il est également accusé de mensonge, manipulation et détournement de fonds par un ancien vice-président de la Fédération camerounaise de football, et s'en était pris physiquement à un journaliste algérien en marge d'une rencontre du Mondial 2022.