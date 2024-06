Samba Sy sur la DPG : "La vérité, c'est que Ousmane Sonko n'est pas prêt"

Le Premier ministre Ousmane Sonko cherche une échappatoire pour ne pas faire sa déclaration de politique générale (DPG). C'est l'avis de Samba Sy, ancien ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions sous Macky Sall. "Il est curieux que ce soit les membres de l'Assemblée nationale qui plaident et dédouanent l'Exécutif de son devoir de se présenter à l'Assemblée nationale. C'est une curiosité. Je pense que la vérité, c'est que le Premier ministre Ousmane Sonko n'est pas prêt pour sa déclaration de politique générale. Vous savez qu'il a été demandé aux collaborateurs et membres du gouvernement de donner des contributions pour cette fameuse DPG. Vous savez qu'à longueur de conseils des ministres, il a été fait cas de cette DPG. Voilà en quelques jours, à la clôture de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de DPG et il n'y en aura pas à la date échue, car ce gouvernement n'est pas encore prêt", a fait savoir le secrétaire général du PIT invité de l'émission "Politique en vérité" sur Radio Sénégal. Sur la question des supposées modifications apportées au règlement intérieur de l'Assemblée nationale par le régime sortant, Samba Sy répond : "Je trouve cela pathétique. Ils essaient de dorer la pilule. C'est la Constitution qui le prescrit. Quand on est aux affaires et qu'on est Premier ministre, on doit venir devant les représentants du peuple pour décliner une feuille de route. Il est parfaitement compréhensible qu'on ne soit pas prêt, mais il faut avoir l'humilité de l'avouer au lieu de trouver des arguties."