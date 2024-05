Salaire de 5 millions, indemnité de 15 millions : Cité par la Cour des comptes, Pape Malick Ndour réagit

La gestion du Programme des domaines agricoles et communautaires (Prodac) a été dévoilée dans le rapport de la Cour des comptes, rendu public. Selon le document, Pape Malick Ndour, coordonnateur du Prodac devenu ensuite ministre de la Jeunesse sous Macky Sall, touchait un salaire de 5 millions Fcfa pendant 30 mois et a reçu, durant cette même période, une indemnité totale de 15 millions Fcfa, soit 500 000 Fcfa par mois. Alors que ces révélations du rapport font parler, notamment sur les réseaux sociaux, Pape Malick Ndour a décidé de réagir. Sur sa page Facebook, il s'est réjoui de sa gestion au Prodac et conteste quiconque déclarant qu'il a été épinglé par la Cour des comptes. "Je me réjouis de la publication du rapport de la Cour des comptes. Pour ma gestion au Prodac, mes réponses ont été assez claires sur chaque question posée par la Cour. Quand la cour t'épingle, elle demande au ministère de la justice d'ouvrir une information judiciaire et/ou elle te traduit devant la chambre de discipline financière et/ou elle t'oppose une interdiction d'exercer une fonction publique. J'attends de mes adversaires le partage d'une quelconque recommandation issue du rapport où la Cour : 1. Sollicite le procureur pour l'ouverture d'une information judiciaire contre moi et/ou 2. Ma traduction devant la chambre de discipline financière pour le remboursement d'un seul centime détourné et/ou elle 3. M'oppose une interdiction d'exercer une fonction publique. Pour le reste, mentez encore contre moi, il en restera toujours. J'ai servi mon pays avec loyauté et dévouement aux côtés de notre lider Maximo, S.E le Président Macky Sall et je suis fier de ma contribution !", a-t-il écrit.