Saint-Louis : Le scanner de l'hémodialyse en panne depuis plus d'un mois, les hémodialysés en souffrance

Les hémodialysés de Saint-Louis vivent un véritable calvaire. Selon la RFM, le scanner de l'hémodialyse de l'hôpital régional de la capitale du Nord n'est plus fonctionnel depuis plus d'un mois. Pour bénéficier d'une séance d'hémodialyse, les patients sont obligés de s’orienter vers Louga. Un déplacement qui s'avère être difficile à cause des dépenses coûteuses allant jusqu'à 120 000 F CFA. En plus de la panne du scanner, le manque de lits pour les hémodialysés est également un autre problème auquel les patients font face à l'hôpital régional. Face à ces nombreux maux, les autorités, notamment le ministre de la Santé, sont interpellées pour doter l'hôpital régional de Saint-Louis d'un scanner moderne afin de soulager les patients.