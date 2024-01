Sadio Mané sur l'attitude des Guinéens : "Je n'ai pas aimé. J'ai appelé Naby Keita pour le lui dire"

Le Sénégal a remporté le derby d'hier face à la Guinée (2-0) et a assuré sa première place dans le groupe C. Mais la partie a été hachée, avec beaucoup de fautes et de tensions entre les deux équipes. Ce que Sadio Mané n'a pas aimé. Après la rencontre, la star de l'équipe sénégalaise a confié avoir discuté avec son ami et ancien coéquipier à Liverpool, Naby Keita, pour calmer les ardeurs. "C'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'euphorie et de tensions. Je n'ai pas aimé et je l'ai dit à Naby Keita : 'C'est toi le capitaine. Tu dois appeler ton équipe, parce qu'on a pas envie de voir ça. Ce qu'on a envie de voir, c'est de prendre du plaisir et surtout de jouer au football.' Après, je pense qu'il a su gérer son groupe", a déclaré Sadio Mané. "Je pense qu'à un moment donné, les Guinéens étaient trop dans la guerre. C'est dommage, parce qu'il faut empêcher ces genres de choses et jouer au football. C'est ce qu'on a essayé de faire et on a gagné le match", a conclu le n°10 des Lions.