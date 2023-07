Sadio Mané d'accord pour rejoindre Al Nassr

Un an après son arrivée en provenance de Liverpool, l’ailier du Bayern Munich est proche de s’engager avec Al Nassr. Après seulement une saison, 38 matches officiels et 12 buts avec le Bayern Munich, Sadio Mané devrait quitter le champion d’Allemagne et s’engager à Al Nassr. The Athletic a dévoilé cette piste, et, selon nos informations, le Sénégalais a accepté de rejoindre le club où évolue Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Le transfert n’est pas encore conclu entièrement mais le joueur a donné son accord sur le principe. Son passage en Allemagne n’aura pas été une réussite, après six saisons et une Ligue des champions à Liverpool (2018-2019). Le Bayern n’a rien fait pour le retenir, pressé de se délester de son salaire. Un euphémisme, si l’on se réfère aux propos récents de Thomas Tuchel le concernant : « Sa première saison au Bayern a été loin d’être satisfaisante. Jusque-là, il n’a pas du tout répondu aux attentes. À son poste d’ailier gauche, la concurrence est énorme [...]. Pour Sadio, ce sera compliqué dans les prochains mois. » L’Equipe.fr