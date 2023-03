Sa Thiès / Reug Reug : plus de 800 policiers mobilisés

L’arène nationale accueille le choc Sa Thiès / Reug Reug, demain dimanche 5 mars. D’après Sunulamb, le jeune frère de Balla Gaye 2 est convoqué à 16h45. Son adversaire et chef de file de l’écurie Thiaroye sur mer, est, lui, attendu, à 17 heures précises. Non seulement leur technique est appréciée par les amateurs de lutte mais ces jeunes loups aux dents longues drainent également des foules. Le ton a été donné, lors de l’open presse de Reug Reug, dont les supporteurs ont promis de remplir l’arène nationale. Les fans de Sa Thiès ont fini de sonner la mobilisation de leurs côtés. D’où le défi sécuritaire. A ce propos, le journal spécialisé annonce que plus de 800 policiers ont été mobilisés dans ce sens.