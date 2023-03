SUMA ASSISTANCE : Des nouvelles de Ousmane Sonko

Depuis hier, Ousmane Sonko est à la clinique Suma où il est interné. Ce lundi, certains leader de sa coalition, qui lui ont rendu une visite, ont donné de ses nouvelles. «Je suis venu le voir. Nous rendons grâce à Dieu. Il se repose», a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, leader de la Plateforme «Avenir Sénégal binu beug». Il demande aux sénégalais de prier afin que ousmane Sonko se relève de son lit d’hôpital. «Les médecins font ce qu’il faut. Laissons-le se reposer. C’est ce qu’il est en train de faire. Mais nous rassurons et rendons grâce à Dieu. Prions pour qu’ils recouvrent tous leur santé. C’est cela le plus important», a ajouté M. Dièye avant de prendre congé des lieux, vers 13 heures 30 minutes ce vendredi. Hier, tard dans la soirée, Ousmane Sonko avait déclaré que depuis que les forces de défense et de sécurité l’ont déposé chez lui, il est sujet à de terribles vertiges. «Je souffre de douleurs au bas ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires», alertait-il.