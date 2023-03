SÉRIE D’ARRESTATIONS : SEYDI GASSAMA SIGNALE UN « DANGER » ET AVERTIT MACKY SALL

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal Seydi Gassama s’est fendu d’un tweet, jeudi, pour dénoncer la recrudescence des arrestations d’opposants et d’activistes par le régime de Macky Sall. « Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal n’est plus un État de droit de référence en Afrique ni une démocratie exemplaire. L’État de droit est aujourd’hui en danger et la vitrine démocratique sénégalaise ne cesse de se lézarder« , a-t-il d’emblée tweeté. Dans un tweet suivant, le droit-de-l’hommiste indique que la situation des droits humains au Sénégal est préoccupante comme le prouvent les rapports de RSF, Freedom House, AI et du département d’Etat américain. « Trois Procédures Spéciales de l’ONU ont écrit à votre gouvernement au mois de septembre pour exprimer leurs préoccupations« , a-t-il ajouté. Seydi Gassama invite le président de la République à respecter les droits humains des sénégalais. « Mettez fin aux arrestations et détentions arbitraires de journalistes, d’opposants politiques et d’activistes ainsi qu’au recours excessif de la force par la police et la gendarmerie lors des opérations de maintien de l’ordre« , a-t-il notamment conclu.