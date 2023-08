SENEGAL: Un conseil interministériel sur le football local en gestation

Le Premier ministre Amadou Ba a annoncé, dimanche à Diamniadio, la tenue dans les prochains jours, d’un conseil interministériel consacré au football local. ‘’Le football local est une préoccupation très forte. Nous sommes en période de Navétanes (championnat populaire d’hivernage de football) et dans les prochains jours, au plus tard la semaine prochaine, j’organiserai un conseil interministériel’’, a-t-il au terme de la finale de la Coupe du Sénégal remporté par le Jaraaf aux dépens du Stade de Mbour (2-1) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Selon le Premier ministre, ‘’le gouvernement va décliner, au cours de ce conseil interministériel, ce qu’il entend faire pour soutenir les Navétanes et le football local de manière générale. Nous avons des défis à relever et nous allons nous y atteler’’. Amadou Ba qui a aussi en charge le ministère des Sports s’est, par ailleurs, réjoui du bon déroulement de la finale. ‘’Nous avons eu droit à un match animé. Aucune des deux équipes n’a démérité et à la fin, le Jaraaf a gagné dans le fair-play. C’est le Sénégal qui gagne’’,a-t-il dit. Le chef du gouvernement s’est également félicité de ‘’l’excellente organisation’’ de l’événement par la Fédération sénégalaise de football. ‘’Elle a réussi une parfaite organisation. Je remercie le public qui a fait preuve de fair-play. Nous devons tous venir au stade encourager les jeunes’’,a-t-il ajouté. ‘’Ce qui m’a le plus plu, c’est d’avoir eu le privilège de recevoir un trophée de la fédération qui magnifie les actions du gouvernement ayant permis d’avoir des infrastructures et de faire des résultats’’, a-t-il souligné non sans promettre de ‘’transmettre au chef de l’Etat, la satisfaction du monde du sport ».