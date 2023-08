Rwanda – Sénégal : La Fédération sénégalaise de football accepte finalement de se rendre à Kigali

Selon des sources citées par le Sud Quotidien, la Fédération sénégalaise de football a finalement changé d’avis. Les hommes d’Augustin Senghor sont désormais prêts à aller jouer à Kigali face au Rwanda. Le Sénégal accepte finalement de se rendre au Rwanda pour disputer la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Cote d’Ivoire. Le S2négal, qui refusait de se rendre à Kigali prétextant que l’accord avec les Rwandais n’tait pas définitif, a finalement accepté de s’y rendre. L’information devrait être officialisée sous peu, selon Sud Quotidien. Pour rappel, lors du match aller, le stade du Rwanda n’était pas homologué. Les deux fédérations avaient donc conclu un accord pour que le match aller se joue à Dakar et le retour à Kigali. Un accord que les dirigeants sénégalais tentaient de contourner pur ne pas effectuer le long voyage jusqu’à Kigali, puis revenir pour jouer face à l’Algérie en amical.