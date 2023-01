Rufisque : un chauffeur de «Ndiaga-Ndiaye» ivre agresse un policier

M. Guèye, policier au commissariat de Pikine, a été victime d’agression il y a une semaine à Rufisque. Son bourreau ? Un chauffeur de «Ndiaga-Ndiaga» nommé Mamadou D. Son tort ? Avoir évité un grave accident sur la route en confisquant les clés du véhicule de son bourreau présumé ainsi que celles du car d’un de ses collègues avec qui il se livrait à une course-poursuite sur la route. D’après Les Échos, qui rapporte l’incident dans son édition de ce mercredi, M. Guèye est tombé sur la scène en rentrant chez lui après son service au marché au poisson de Pikine. Lorsqu’il a réussi à immobiliser les deux véhicules, il a remis les clés à un autre policier qui régulait la circulation non loin. Après avoir demandé en vain la clémence des deux agents, l’un des chauffeurs mis en cause abreuve d’injures M. Guèye avant de lui sauter dessus et lui asséner de violents coups de poings. L’autre policier intervient et à deux, ils arrivent à maîtriser et à mettre les menottes à Mamadou D. Conduit au poste, ce dernier a été auditionné, placé en garde à vue et déféré au parquet du tribunal de Rufisque. Sa victime présumée a déposé une lettre-plainte en joignant un certificat médical attestant une incapacité de cinq jours.