Ronaldo Araujo recale le FC Barcelone, le come-back de Kevin de Bruyne affole l’Angleterre

Ronaldo Araujo prépare un sale coup au Barça, le retour de Kevin de Bruyne rend dingue la presse anglaise, le Barça a frôlé la catastrophe retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Ronaldo Araujo joue la montre Ces dernières semaines, le Bayern Munich s'active sur le marché des transferts pour se renforcer en défense centrale. Le club allemand a connu plusieurs blessures dans ce secteur alors que Kim-Min Jae va filer à la Coupe d'Asie. Le Bayern a fait de Ronaldo Araujo une priorité et va être ravi de la nouvelle publiée par le journal Sport dans ses pages intérieures puisque que l'Uruguayen prépare un vilain coup à sa direction. Pas vendeur, le Barça souhaite prolonger son joueur. Sauf que le principal intéressé n'est pas pressé de prolonger son bail qui court jusqu'en 2026 d'après le quotidien espagnol. Un geste qui laisse la porte ouverte au Bayern Munich, prêt à lâcher 70M€ pour le convaincre de rallier la Bavière. Affaire à suivre. Le Barça a eu chaud Le FC Barcelone est passé proche de l'humiliation. Le journal Sport annonce la couleur sur sa Une, «la qualification et rien de plus». Opposés à Barbastro, pensionnaire de quatrième division ibérique, les Catalans ont joué à se faire faire peur. Malgré une domination sans partage, le Barça n'a pas su tuer le match. A l'heure de jeu, les hommes de Xavi ne comptaient qu'un petit but d'avance. Finalement, Lewandowski a tué tout suspens avant le temps additionnel. Au bout du temps additionnel, Barbastro a encore réduit le score mais c'était trop tard. Pour le Mundo Deportivo, le Barça s'est fait une «frayeur». Pour Marca, «le Barça ne sait tout simplement pas gagner sans stress». L'important étant quand même que les Culés disputeront les 8èmes de finale de la Coupe du Roi.