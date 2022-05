Rihanna maman : la chanteuse a accouché de son premier enfant !

Voilà des semaines, des mois, des années que la planète attend le nouvel album de Rihanna. Ce projet n'est pas en cours, malheureusement mais la chanteuse avait quelque chose de plus urgent sur le feu. En couple avec le rappeur ASAP Rocky, officiellement depuis 2021, la jeune femme de 34 ans avait annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant en prenant la pose, tout ventre dehors, pour le photographe Miles Diggs. Et voilà que le jour de gloire est arrivé : bébé a finalement pointé le bout de son nez.



C'est TMZ qui nous dévoile ce jeudi que la chanteuse a donné naissance à un garçon le 13 mai dernier. Cessera-t-elle d'adopter les looks les plus sexy de l'univers, comme elle le fait depuis le début de sa grossesse ? Quand elle a appris qu'elle était enceinte, l'artiste originaire de la Barbade a décidé qu'elle porterait son bébé en même temps qu'elle porterait les styles les plus fous, en front row de la Fashion Week comme dans la vie de tous les jours, pour aller, par exemple, au restaurant.



Je ne dirais pas que c'était prévu



Le prochain gueuleton cinq étoiles devra hélas attendre un peu puisque Rihanna et ASAP Rocky - Rakim Athelaston Mayers de son vrai nom - s'occupent désormais, avec grand soin, de leur petit bébé. S'ils sont ravis à l'idée de fonder un foyer ensemble, on ne peut pas dire que cette naissance était notée dans l'agenda de papa ni dans celui de maman. "Je ne dirais pas que c'était prévu, confiait-elle alors qu'elle faisait la couverture du magazine Vogue. Mais nous n'étions certainement pas contre, non plus ! Je ne sais pas quand j'ovule ou ce genre de conneries. On s'amuse et puis c'est tout. Et voilà, la deuxième barre était là, sur le test. Je n'ai pas perdu de temps, je l'ai appelé et je lui ai montré. Puis je suis allée chez le médecin le lendemain et notre grand voyage a commencé !"



Toutes nos félicitations à Rihanna et à son chéri Asap Rocky !

Purepeople