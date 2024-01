Rigobert Song : “On a toujours été au-dessus du Sénégal ; ça va se confirmer demain‘‘

Le statut de champion d'Afrique en titre du Sénégal n’ébranle pas le sélectionneur des Lions indomptables. Pour Rigobert Song, le Cameroun, avec ses cinq étoiles, est au-dessus du Sénégal. L’ancien capitaine du Cameroun et ses poulains veulent confirmer leur leadership, demain, au stade Charles Konan Banny. ‘’On a joué plusieurs fois avec l’équipe du Sénégal et on a toujours été au-dessus. Les années ont changé. C’est autre chose aujourd’hui. C’est une très belle génération qu’Aliou a depuis très longtemps. Mais on est resté les Lions indomptables, avec plus d’étoiles que cette équipe. Aujourd’hui, on a l’impression d’être au-dessus de tout et demain on va confirmer’’, a confié Song en conférence de presse.