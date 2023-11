Retournement de situation pour Paul Pogba, l’élimination historique du Bayern Munich fait scandale en Bavière

Sanction allégée pour Paul Pogba, l’humiliation du Bayern Munich fait grand bruit, l’Angleterre scelle l’avenir d’Erik ten Hag à Manchester United. européenne. Pogba va bientôt être fixé sur son sort En Italie, La Gazzetta dello Sport fait le point sur l’avenir de Paul Pogba. Contrôlé positif à la testostérone, le Français risque une suspension de 4 ans comme vous le savez. Le célèbre journal au papier indique que dans dix jours, il sera déféré au parquet. La durée de sa suspension sera alors étudiée. D’après le Code, la peine pourrait être allégée en cas d’aveu de responsabilités, c’est pourquoi la sanction la plus probable serait une interdiction de deux ans. Une lourde sanction qui pourrait cependant permettre à la Pioche de ne pas tirer une croix définitive sur sa carrière de footballeur. Affaire à suivre. Humiliation historique pour le Bayern Munich Le Bayern Munich s’est fait sortir au 2ème tour de la Coupe d’Allemagne par Saarbrucken, 15e de D3 allemande (2-1) ! Une véritable humiliation pour les hommes de Thomas Tuchel face à une équipe qui n’a plus goûté à l’échelon professionnel depuis sa saison en Bundesliga 2, c’était en 2005/2006 ! Le quotidien Bild parle d’«embarras en Bavière» ce jeudi matin. Et c’est le cas de le dire. Le Deutsche Welle met en avant l’exploit de Saarbrucken. En Espagne, les médias espagnols AS et Marca relaient l’humiliation subie par le géant bavarois. Clairement, c’est un sentiment de honte qui prédomine ce matin en Bavière. Erik ten Hag sur la sellette En Angleterre, c’était soir de Coupe aussi. Et si certains en doutaient encore, c’est clairement la crise du côté de Manchester United ! Une semaine après la défaite 3-0 dans le derby face à Manchester City, les Red Devils ont été corrigés par Newcastle hier sur le même score lors du 4e tour de la Carabao Cup. Pour le Daily Mirror, «tout est terminé maintenant», avec un petit jeu de mots à destination du coach Erik ten Hag qui est plus que jamais sur la sellette. Le Daily Express relaye aussi la joie des Toons, tout en continuant à envoyer un pique au tacticien néerlandais. 8ème de Premier League, en difficulté dans son groupe de Ligue des Champions, Manchester United reste sur quatre défaites en sept matches, c’est clairement la crise !