Retour Charles Blé Goudé : Ouattara donne son feu vert

Côte d’Ivoire : les autorités s’accordent pour un retour de Charles Blé Goudé. Un des membres les plus controversés des proches de l’ex chef de l’Etat, Gbagbo. Un pas de plus vers un retour en Côte d’Ivoire pour Charles Blé Goudé. L’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a, selon son parti, le Conseil pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour rentrer au pays. Aucune date n’a été annoncée, mais l’avocat de Charles Blé Goudé, Me Ndry Claver, mise sur un retour d’ici la fin de l’année. Acquitté par la CPI il y a un an et demi, Charles Blé Goudé vit depuis à La Haye, aux Pays-Bas, où il ne cesse de manifester son désir de rentrer chez lui. Charles Blé Goudé était un des membres les plus controversés du clan Gbagbo, surnommé le « général des rues » pour sa capacité à mobiliser les partisans de l’ex-président ivoirien. Ses détracteurs le considèrent comme un de ceux qui ont le plus contribué aux violences pendant la crise post-électorale de 2010-11.