Restitution des voitures de fonction : « Quand on n'occupe plus la fonction, on les rend », Seydi Gassama



La restitution des voitures de fonction dont détiennent encore des membres de l’ancien régime alimente les débats tout en suscitant des indignations chez certains citoyens. Toutefois, pour le secrétaire exécutif d’Amnesty international section Sénégal, Seydi Gassama : « La maison de fonction, la voiture de fonction, le passeport diplomatique, c'est pour la fonction. Quand on n'occupe plus la fonction, on les rend ». Rappelons qu’à peine le nouveau régime installé, la présidence de la République avait adressé un courrier en la date du vendredi 20 avril 2024, à tous les anciens ministres de l’ex-Président Macky Sall pour la restitution de toutes les voitures de fonction de l’Etat qu’ils détiennent. Le délai de rigueur était fixé au lundi 22 avril 2024. Toujours selon le courrier, « passé ce délai, l’Etat usera des moyens légaux pour récupérer les véhicules ».