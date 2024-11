Requête rejetée : mauvaise nouvelle pour Ahmet Ndoye

Le chroniqueur de la Sen Tv, placé sous mandat de dépôt le 29 octobre pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux, sera jugé mardi prochain, 12 novembre. Selon Les Échos, les avocats d'Ahmet Ndoye avaient déposé une requête pour éteindre la procédure, invoquant «une violation» portant sur l'article 5 du règlement 5 de l'Uemoa. Lequel, soutient la défense, n'a pas été respecté. En termes claires, explique le journal : «Ils [les avocats] estiment que leur client Ahmet Ndoye n'a pas été notifié de son droit à se faire assister par un avocat dès son interpellation et que cette mention n'a pas été portée sur le procès-verbal d'enquête.» La demande n'a pas prospéré. «Le juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar a suivi le Parquet en rejetant l'exception portant sur la nullité de la procédure», tranche le quotidien d'information. Qui rappelle qu'Ahmet Ndoye sera jugé en compagnie du policier Abdoulaye Sow. En détention préventive, cet agent du commissariat de la Médina («4e») est poursuivi pour faux et usage de faux et complicité. Il aurait remis au chroniqueur l’attestation qui lui vaut ses déboires judiciaires. Arrêté pour défaut de permis, ce dernier avait déclaré que son permis a été saisi à la suite d’un contrôle routier effectué par un élément de la police de Médina.