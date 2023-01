Report de sa grève prévue les 10, 11 et 12 janvier : La coalition ITCTS-And Gueusseum tire sur le Ministre de la Fonction publique

La méga coalition ITCTS-And Gueusseum reporte sa grève prévue les 10, 11 et 12 janvier 2023. Cette décision a été prise pour se conformer aux trois jours de deuil national décrété après l’accident de Sikilo ( Kaffrine) qui a fait 39 décès et 101 blessés. Cette grève a été programmée le mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2023. D’ailleurs, cette organisation exhorte toutes catégories socioprofessionnelles confondues à se mettre au chevet des blessés admis à l'hôpital régional de Kaffrine et dans d’autres structures sanitaires impliquées dans la prise en charge des malades. Au passage, la coalition présente ses condoléances aux familles éplorées et à la nation. Elle a également invité les populations et les acteurs de la santé et de l’action sociale à participer à l’effort de don de sang. Elle a saisi cette occasion pour demander aux autorités de recruter plus de ressources humaines, de signer le décret d’application de la loi portant transfusion sanguine pour une meilleure prise en charge des victimes d'accidents de circulation. De plus, cette coalition de syndicats a remis sur la table, la signature des arrêtés portant respectivement application du Plan national de développement des ressources humaines (Pndrh), du Guide de mobilité de l’agent et du Guide de l’agent de santé et de l’action sociale pour une meilleure gouvernance des ressources humaines. Par ailleurs, cette organisation syndicale dénonce avec véhémence le fait que le nouveau Ministre de la Fonction publique n’ait pas accusé réception des préavis de grève déposés séparément le 02 décembre 2022 jusqu'à l'expiration du délai légal de 30 jours le 02 janvier 2023. En conséquence, la coalition prend le gouvernement responsable des conséquences du développement de la lutte jusqu'au 30 juin 2023. Rappelons que cette coalition exige l’application des accords Gouvernement-syndicats de la santé et de l’action sociale du 10 mai 2022.