Rencontre Sénégal-Gambie : un engagement pour l'harmonie et la solidarité

Ce jeudi 19 février, j’ai eu l’honneur, en ma qualité de maire de Kolda, de répondre à l’invitation des autorités consulaires gambiennes pour participer à la deuxième rencontre bilatérale entre le Sénégal et la Gambie. Sous la présidence conjointe de Son Excellence le Vice-président de la Gambie, M. Mohamadou Jallo, et du Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, cette rencontre s’est révélée riche en enseignements et en recommandations stratégiques. Ces discussions marquent une étape cruciale dans le renforcement des relations entre nos deux pays, longtemps séparés par l’histoire coloniale et les différences linguistiques. Pourtant, au-delà de ces divisions apparentes, subsiste un socle humain et relationnel d’une grande solidité, reflet de nos valeurs communes. L’adoption d’une politique économique audacieuse, harmonisée, cohérente et solidaire peut permettre de surmonter les incohérences héritées du passé. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir plus prospère pour nos nations et d’intensifier la coopération entre nos peuples, unis par l’histoire et portés par un désir commun de progrès.