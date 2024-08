Régularisation de certaines situations : « Les délais donnés aux médias sont souvent trop courts », (Seydi Gassama)

Dans une note-rappel adressée aux éditeurs, diffuseurs et distributeurs dans la chaine de valeur de la communication audiovisuelle, portant sur la régularisation et les conventions passées avec les acteurs, le CNRA fixe un ultimatum de 30 jours aux uns et aux autres pour se conformer à la législation en vigueur. Un délai que Seydi Gassama juge trop court. « Les délais donnés aux médias pour régulariser certaines situations qui durent parfois depuis des années sont souvent trop courts« , a notamment écrit le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal.