« Reddition des comptes – Seydou Guèye : « Comment un Pm peut-il dire que X, Y ou Z n’ont pas le droit de sortir du pays ? »

Seydou Guèye était l’invité, ce dimanche 08 septembre, de l’émission JDD sur i-radio. Il a donné son avis sur la reddition des comptes annoncée par le Premier ministre, Ousmane Sonko. « La réédition des comptes est une figure imposée… « Cette annonce est convenable… La réédition des comptes est une figure imposée. D’ailleurs, pour le principe de la bonne gouvernance, c’est deux ou trois niveaux. Le premier niveau, c’est à titre préventif. Puisqu’il faut installer justement dans notre pays cette culture de la redevabilité et de la bonne gouvernance. Et à ce titre, on a des structures qui s’en occupent. Première structure, ce sont les inspections internes des différents ministères. Deuxième niveau, c’est le contrôle financier. Troisième niveau, c’est l’inspection générale d’État. Et quatrième niveau, c’est la cour des comptes. Et là, on entre un peu après dans la séquence judiciaire…« , a soutenu le porte-parole de l’APR. D’après lui, cette reddition des comptes est un devoir… « parce que lorsqu’il y a eu des changements au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu un communiqué du secrétariat exécutif qui disait craindre une chasse aux sorcières… Notre position elle est claire. Oui pour la réédition des comptes, mais non à une chasse aux sorcières… » Interdits de sortir du territoire… Alors, poursuit Seydou Guèye, « on a appréhendé une volonté de mettre une justice aux ordres. Et c’est très mauvais pour le Sénégal. La deuxième chose, comment un premier ministre peut-il dire que X, Y ou Z n’ont pas le droit de sortir du pays? Ça, je crois que c’est une prérogative du juge« . Il dit ne pas être informé que des dignitaires de l’ancien régime aient été interdits de sortir du territoire. « Moi, la seule chose que j’ai entendue, c’est un de nos camarades, l’ancien ministre des Sports, en l’occurrence monsieur Lat Diop n’a pas pu quitter l’aéroport. Sinon je n’ai aucune information. Je pense que ce n’est pas ça. Ce qui importe c’est de publier les rapports. On verra si les rapports de l’IGE concluent à des ouvertures d’informations judiciaires ou pas. Puisque le dossier fondamental de la reddition des comptes ce sont les rapports des inspections. Il faut les sortir. Et ça, c’est une vraie promesse de campagne. La publication des rapports c’est le fonctionnement normal d’une République. Ça ne devrait pas être exceptionnel, ça ne devrait pas être l’objet des conversations dans les grandes places ou essayer de mettre un peu la terreur sur les gens. Non, c’est pas ça. C’est une procédure ordinaire, normale dans une république« , Rappelle Seydou Guèye.