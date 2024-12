Recrutements anarchiques dans la Fonction publique : Un bilan alarmant de 29 000 agents contractuels

Le gouvernement sénégalais franchit une étape majeure dans la réforme de la fonction publique. Mardi, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a annoncé l’adoption d’une nouvelle loi visant à réguler les modes de recrutement au sein de l’administration publique. Lors d’un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS), il a mis en avant l’objectif principal de cette initiative : garantir une transparence renforcée et une égalité des chances pour tous les citoyens. Un bilan exhaustif récemment mené dans l’administration sénégalaise a révélé la présence de 29 000 agents contractuels, a indiqué le ministre. Ce chiffre alarmant reflète, selon lui, une politique de contractualisation excessive qui s’est installée au fil des années. « De nombreuses administrations et ministères se sont adonnés à des recrutements incontrôlés, sans aucun cadre normatif, créant ainsi un déséquilibre structurel préjudiciable », a-t-il déclaré. La nouvelle loi vient poser les bases d’un recrutement fondé sur le mérite et la transparence, tout en mettant un terme aux pratiques anarchiques du passé. « Il est impératif de restaurer la crédibilité des processus de recrutement afin de bâtir une administration publique performante et équitable », a souligné Olivier Boucal. Cette réforme ambitieuse s’inscrit dans une vision globale de modernisation du service public sénégalais.