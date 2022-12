Reconnu coupable d'escroquerie : "Gentle mara" envoyé en prison pour 6 mois

Apres deux condamnations pour escroquerie sur visa, Mor Seck alias Gentle Mara, a encore été condamné par le tribunal hier. Il est reconnu coupable d'escroquerie sur Cheikh Ka, un commerçant. Le marabout a réussi à lui soutirer la somme de 2 millions de F Cfa en lui promettant de faire émigrer son grand frère en Italie. Une promesse qu'il n'a jamais tenue.



"Je voulais faire voyager mon grand frère et j'en ai discuté avec un ami. Ce dernier m'a parlé de Mara Seck. Je me suis ensuite rendu chez lui aux mamelles. Il m'a dit qu'il a un ami, un certain Diokhané, qui travaille à l'ambassade d'Italie. Il m'a ensuite demandé 3,5 millions de F Cfa mais après négociation, nous nous sommes tombés d'accord sur 3 millions. Je lui ai remis 2 millions le 10 septembre. Il avait déposé les documents le mardi suivant et que tout sera fini en deux jours ", a raconté la partie civile qui précise ne rien recevoir trois semaines après.Pire, regrette-il, "il a coupé tout contact avec moi parce que je lui ai demandé de me rembourser mon argent. Interrogé par la suite, Mara Seck a nié tous les faits qui lui sont reprochés.



"C'est Ibrahima qui m'a mis en rapport avec lui. Je devais le mettre en contact avec mon ami Diokhané pour qu'il lui trouve un visa mais je ne le connais pas personnellement, je ne suis qu'un intermédiaire. Je l'ai mis en rapport avec Diokhané et il ne m'a pas remis son argent. Dans son réquisitoire, le parquet, convaincu de la culpabilité du prévenu, a requis deux ans fermes au moment où la partie civile réclame le remboursement et la somme de 500 000 F Cfa comme dommages et intérêts.



Quant à la défense, Me Baba Diop estime que les faits sont assez perplexes et il demande une application bienveillante de la loi pénale. Au final, il est condamné à 6 mois fermes et une amende de 2 millions de F Cfa. En outre, il devra rembourser à la partie civile la somme 2 millions et 500 000 F Cfa à titre de dommages et intérêts.

Le Grand Panel