Rappel à Dieu de Aboubacry Sadikh Sy, Fondateur du Groupe Supdeco Dakar

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Monsieur Aboubacry Sadikh Sy, Fondateur du prestigieux Groupe Supdeco Dakar et figure emblématique de l'enseignement supérieur privé au Sénégal.

Précurseur visionnaire, Monsieur Sy a consacré sa vie à l'éducation et à la formation des générations futures. Son rôle dans le développement de l'enseignement supérieur au Sénégal a été déterminant, faisant de Supdeco une institution d'excellence reconnue.

Le défunt était également une personnalité influente au-delà de Supdeco, comme en témoignent ses fonctions antérieures de Président de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), de Vice-Président de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) et sa distinction comme Commandeur de l'Ordre National du Mérite.

La rédaction de setal.net présente ses condoléances les plus sincères à la famille éplorée, au Groupe Supdeco Dakar et à l'ensemble du monde de l'enseignement supérieur sénégalais. Que son âme repose en paix