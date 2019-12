Ramatoulaye Diallo reconnait avoir consenti à être filmée nue, elle s’évanouit en pleine audience

Elle a voulu traîner dans la boue son copain Mouhamed Ndiaye ainsi que l’ami de ce dernier, Cheikh Tidiane Ba. Mais, Ramatoulaye Diallo a fini par être la risée de tout le monde (le public de l’audience qui n’arrêtait pas de rouspéter, hier). A cela il s’ajoute que le procureur a eu un doute sur le fait qu’elle ait voulu protéger ses «agresseurs sexuels». Sur les faits ayant poussé Ramatoulaye Diallo à traduire en justice son copain Mouhamed Ndiaye et l’ami de ce dernier, Cheikh Tidiane Ba, il a résulté des débats d’audience que les prévenus avaient la vidéo des ébats sexuels de la plaignante. En effet, Ramatoulaye Diallo et les deux jeunes se sont connus sur le réseau social Instagram. Au départ, c’était une simple amitié qui les liait. Au fur et à mesure, une relation amoureuse est née entre Mouhamed Ndiaye et Ramatoulaye Diallo. Au cours de leur idylle, les deux (2) amants ont eu à entretenir des rapports sexuels au cours desquels elle a accepté volontiers d’être filmée par son copain, nue et une cigarette à la main. Pris par on ne sait quel démon, Mouhamed Ndiaye a montré, puis envoyé la vidéo à son meilleur ami Cheikh Tidiane Ba. A son tour, ce dernier a exercé un chantage sur la fille. Il lui a exigé de coucher avec lui et de lui donner de l’argent, à défaut il allait publier sur le site Seneporno de «Kocc Barma» la vidéo.

Prise de peur, Ramatoulaye qui ne savait plus quoi faire s’est exécutée, remet dans un premier temps 5000 F à Cheikh Tidiane Ba. Pis, elle a entretenu des relations sexuelles avec lui. Mais, malgré ce qu’elle a pu faire pour que sa vidéo ne soit pas publiée, les menaces de Cheikh Tidiane Ba persistaient toujours. Ainsi, craignant qu’il mette à exécution son chantage, Ramatoulaye Diallo a porté plainte pour collecte illicite d’images à caractère pornographique, détention, extorsion de fonds et viol.

Mouhamed Ndiaye : «Ramatoulaye ma petite-amie. Je l’ai filmée avec son consentement lorsque nous entretenions des rapports sexuels»

Ils ont comparu hier devant la barre des flagrants délits de Dakar, dans cette affaire qui n’a pas révélé tous ces secrets. Âgé de 23 ans, le petit-ami de Ramatoulaye Diallo, Mouhamed Ndiaye, soudeur métallique de son état, a reconnu les faits sans hésitation. «C’est ma petite-amie. Je l’ai filmée avec son consentement lorsque nous entretenions des rapports sexuels. Je reconnais aussi avoir envoyé ladite vidéo à mon ami Cheikh Tidiane Ba. Ce, après la lui avoir montrée. Par contre, je ne l’ai pas transférée à une autre personne», a raconté l’amant de Ramatoulaye Diallo.

Cheikh Tidiane Bâ : «c’est faux, je n’ai jamais violé Ramatoulaye. Je ne lui ai jamais demandé de l’argent non plus»

Lui aussi soudeur métallique âgé de 20 ans, Cheikh Tidiane Ba, qui est poursuivi pour extorsion de fonds et pour viol, a contesté tous les faits qui lui sont reprochés. «Mouhamed Ndiaye est mon ami. Il m’a envoyé la vidéo mais je ne l’ai partagée avec personne. D’ailleurs, je l’ai supprimée le jour où il me l’a envoyée. Je ne lui ai pas réclamé une quelconque somme d’argent pour ne pas publier la vidéo. Je ne l’ai pas non plus violée», s’est-il défendu. Et pourtant, à la police, Cheikh Tidiane Ba avait clairement déclaré avoir couché avec la fille sous la menace. Interrogé sur ces déclarations, il explique au tribunal qu’il a été battu à la police et que c’est pour cette raison qu’il a tenu de tels propos. Ce, avant qu’il ne soutienne que la victime lui avait offert 5000 F.

Coup de théâtre à la barre, Ramatoulaye disculpe ceux qu’elle avait accusés et jure qu’il n’a jamais été question de viol

Le public qui a assisté à l’audience a vécu un véritable coup de théâtre quand la victime Ramatoulaye Diallo a été appelée à la barre. La jeune fille, qui avait porté plainte et chargé les deux inculpés à la police, a hier tenté de protéger son copain, Mouhamed Ndiaye et l’ami de ce dernier Cheikh Tidiane Ba. «Mouhamed Ndiaye est mon copain. Nous entretenions une relation amoureuse depuis longtemps. Un jour, chez lui à Pikine, on a couché ensemble, puis il m’a filmée. Je savais bien qu’il me filmait. Et j’ai accepté aussi d’être filmée parce que je trouvais cela normal entre copain et copine. Mais, je pensais qu’il allait supprimer la vidéo», a-t-elle raconté, avant de poursuivre : «malheureusement, je me suis rendu compte qu’il n’a pas supprimé ladite vidéo. Quand Cheikh Tidiane me l’a montrée, je les ai menacés de les traduire en justice pour les accuser de viol si jamais ils ne suppriment pas ma vidéo», a laissé entendre Ramatoulaye Diallo.

Ramatoulaye tombe dans les vapes en pleine audience

La jeune fille de préciser qu’il n’a jamais été question de viol dans cette affaire. «Par contre, c’est moi qui les ai menacés de les accuser de viol si jamais ils ne la supprimaient pas. Et je confirme que Cheikh Tidiane m’a demandé de lui remettre 5000 F pour qu’il ne publie pas la vidéo dans laquelle j’apparaissais nue. J’avais très peur et c’est pour cela que j’ai menacé de les dénoncer à la police en les accusant de viol», a confié Ramatoulaye Diallo, qui s’est évanouie en pleine audience après avoir prononcé ces mots. Ainsi l’audience a été suspendue afin de lui permettre de revenir à elle.

C’est vers 15h que les débats ont repris. Prenant la parole, le procureur lâche: «Ramatoulaye, tu joues avec la justice alors que tu avais fait des déclarations très claires à l’enquête». La jeune fille de répondre : «j’avais peur, c’est pour cela que j’ai accusé Cheikh Tidiane de viol à la police». Ce dernier de rebondir : «tout ce que tu dis là est en train de se retourner contre toi. Vous ne pouvez pas venir ici théâtraliser après avoir fait tout ce que vous avez fait. Ce n’est pas cohérent ce que tu dis aujourd’hui. Nous croyons que vous êtes en train de les protéger. Le dossier, ce n’est pas que quelques pages parce que l’enquête a été bien menée. Et qu’est-ce qui a emmené le viol dans le dossier alors ?» Ramatoulaye campe sur ses positions: «il n’y a jamais eu de viol, j’avais juste voulu qu’ils soient arrêtés et que je puisse récupérer ma vidéo ; c’est pour cela que j’ai parlé de viol à la police. Je me suis désistée dans une lettre que j’ai déposée dans le dossier», a-t-elle soutenu.

Le procureur dans son réquisitoire estime qu’il y a une victime qui s’emmure derrière une volonté de protéger les prévenus. C’est ainsi qu’il a requis 2 ans dont 1 an ferme contre Cheikh Tidiane Ba. Pour ce qui est de l’amant de Ramatoulaye Diallo, Mouhamed Ndiaye, il a demandé qu’il soit condamné à 2 ans de prison dont 3 mois ferme pour la diffusion d’images et la relaxe sur la collecte. Délibéré après-demain.