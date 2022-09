RETOUR AU TERROIR NATAL PATERNEL : Léna Sène à Meckhé sur les traces de son père Ibrahima Sène (PIT)

Plus qu’une passion, l’artisanat est pour Léna Sène, la fille du très politique Ibrahima Sène du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), un métier à promouvoir et à développer. Elle était reçue, dans ce cadre, par le maire de Ngaye Meckhé qui a posté sur son mur Facebook, l’importance de cette rencontre.

«Je veux apporter ma modeste contribution au développement de l'artisanat dans la commune de Ngaye Meckhé, le terroir de mon père», a-t-elle confié.



Dans un cercle municipal restreint, Léna a tenu une séance de travail avec quelques leaders du secteur artisanal. Diplômée de la prestigieuse Université Harvard Business School (USA) et spécialiste de la finance, Léna a un brillant parcours professionnel et académique.



De sorte que Ngaye Meckhé reste fière et ambitieuse du dévouement de sa fille. Ce qu’il ya lieu de retenir en parcourant le cursus de la fille d'Ibrahima Sène, c'est sa participation dans l'équipe qui a géré la campagne électorale de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. C'est dire qu'elle a déjà capitalisé une certaine expérience dans le domaine de la gestion de la campagne électorale d'un candidat à la présidentielle.



Née au pays de l'Oncle Sam, Léna Sène est un crack qui a toujours relevé les défis partout où elle a servi. Elle a toujours été première de sa classe. On ose espérer qu’elle aura la baraka d’implanter dans le terroir de son pater d’importants projets pour le développement de Ngaye Meckhé