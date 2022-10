RDC : 180 morts dans des affrontements interethniques à Kwamouth (gouvernement)

Plus de 180 personnes ont été tuées dans des affrontements impliquant deux communautés de l’ouest de la République démocratique du Congo, a indiqué lundi le gouvernement faisant état d’une accalmie après deux mois de tensions. Selon Anadolu, les violences se déroulent dans des localités du territoire de Kwamouth, au cœur de la province de Mai – Ndombe à quelques centaines de kilomètres de la capitale Kinshasa. « La situation est revenue au calme », a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya lors d’une conférence de presse à Kinshasa. « Il y a eu beaucoup de déplacés, près d’une centaine de milliers de congolais. Il y a eu malheureusement plus de 180 morts à la suite de ces mois de conflit entre Teke et Yaka », a déclaré le porte-parole également ministre de la communication et des médias.