« Que le TER soit exploité et entretenu par des Sénégalais », Vœu du ministre El Malick Ndiaye

La deuxième phase du Train Express Régional (TER) a été amorcée. Le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, s’est rendu à Strasbourg pour évaluer l’état d’avancement de la fabrication des rames restantes du TER. Accompagné du Directeur Général du TER, il a pu constater de visu les progrès réalisés. L’arrivée des rames au Sénégal est prévue pour septembre prochain. El Malick Ndiaye a souligné que le transport de masse, tel que le train, est essentiel pour favoriser l’émergence d’un pays en facilitant la mobilité de ses populations. Afin de garantir une gestion optimale du TER, des Sénégalais ont été envoyés à Strasbourg pour se familiariser avec les conditions de fabrication des rames. Ces stagiaires rapportent qu’ils sont confrontés à une technologie de pointe et qu’ils apprennent continuellement de nouvelles choses chaque jour. Le ministre a également discuté avec les partenaires pour réévaluer les contrats existants, dans le but de maximiser les avantages pour le Sénégal. Cela inclut la création de centres de maintenance et l’implantation d’usines au Sénégal, permettant ainsi aux différentes régions de bénéficier du projet. L’objectif ultime du ministre El Malick Ndiaye est de transférer la technologie de manière bénéfique pour les deux parties, de construire des usines locales, et de garantir que le TER soit exploité et entretenu par des Sénégalais.