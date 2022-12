Quarts de Finale : La Croatie élimine le Brésil et file en demies

C’est à l’issue des tirs au but que la Croatie a éliminé le Brésil vendredi lors du premier quart de finale du Mondial 2022 au QatarLa Croatie, qui a battu le Brésil aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.), est qualifiée pour les demi-finales. Le score était de 1-1, à l’issue des prolongations. Les Croates, finalistes en 2018, font chuter le géant Brésil, qui échoue à nouveau aux portes des demi-finales, et créent l’exploit.Les partenaires de Luka Modric, vice-champions du monde en 2018, poursuivent leur route vers le dernier carré de la compétition où ils affronteront le vainqueur du quart entre les Pays-Bas et l’Argentine ! Neymar avait ouvert le score sur un but d’anthologie lors des prolongations. Mais, Bruno Petkovic, à la 117e mn, arrache l’égalisation.