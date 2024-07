« Quand ma collègue Khady Diéne est arrivée au ministère des Sports… », Dr Abdourahmane Diouf révèle sur la gestion de Lat Diop

Invité, ce dimanche 14 juillet de Babacar Fall dans l’émission « Grand jury », Dr Abdourahmane Diouf a dénoncé la mauvaise gestion de Lat Diop en tant que ministre des sports. « Quand ma collègue Mme Khady Diéne est arrivée au ministère des Sports, trois mois après l’exécution du budget, on a trouvé que tout le budget prévu pour les compétitions internationales, sur un an, a été dépensé en trois mois sous le prétexte qu’il y avait une CAN« , a révélé le ministre de l’Enseignement supérieur. Et pourtant, poursuit M. Diouf, « on va vers les Jeux Olympiques et elle doit trouver un budget. Elle a été obligée de se débrouiller pour trouver de l’argent pour accompagner ces valeureux athlètes sénégalais. Ça n’a pas été une attitude de gentleman que de dépenser le budget des compétitions internationales sur le transport en 12 mois, au lieu de trois« .