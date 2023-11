Qualifications mondiale 2026: Le Sénégal bat le Soudan du Sud (4-0)

L’équipe nationale de football du Sénégal a battu samedi au stade Abdoulaye Wde de Diamniadio celle du Soudan du sud sur un score de 4 buts à 0, dans un match comptant pour la première journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Le premier but du Sénégal a été marqué à la 38e seconde de jeu par Pape Matar Sarr qui a reçu une belle passe de Sadio Mané. Lui qui a fêté sa centième cape en équipe nationale a marqué le deuxième but à la sixième minute. Lamine Camara qui a été titularisé au milieu de terrain, a marqué le troisième but sénégalais d’un lob somptueux. En début de la deuxième période, Mané a réussi un doublé en concrétisant un pénalty accordé par l’arbitre du Lesotho. Les Lions vont jouer contre le Togo mardi.