Projet de loi portant suppression du HCCT et du CESE : Barthélemy Dias ne s’est pas abstenu

Absent lors de la plénière convoquée lundi pour l’examen du projet de loi n°11/2024 portant révision de la Constitution en perspective de la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil conseil économique, social et environnemental (CESE), le maire de Dakar, Barthélemy Dias, a voté par procuration. Le journal Les Échos affirme que le collaborateur de Khalifa Sall a voté en faveur du texte du Président Bassirou Diomaye Faye, tout comme les autres députés de Taxawu Sénégal. La source croit savoir que le député-maire, malgré les bisbilles avec Pastef, le parti au pouvoir, a « toujours estimé que ces institutions [HCCT et CESE] étaient budgétivores et ne servaient à rien ». Il a donc suivi sa logique. Au final, le texte a été rejeté par les 83 députés de Benno contre 80 voix pour.