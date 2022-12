Procès en appel : La peine du meurtrier de Bineta Camara confirmée

La Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Tambacounda a confirmé le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Tambacounda. Reconnu coupable de tentative de viol et de meurtre sur la personne de Bineta Camara, le menuisier Pape Alioune Fall a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.En première instance, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda avait condamné le 2 juillet 2021, l’accusé principal, Pape Alioune Fall, à la réclusion criminelle à perpétuité. Non satisfait de cette lourde peine, Pape Alioune Fall et son conseil Me Ciré Clédor Ly avaient interjeté appel avant d’être déboutés par la Cour d’appel de Tambacounda qui a confirmé la décision de celle du TGI. Rien ne remet en cause l’implication de Pape Alioune Fall dans cette affaire qui a provoqué la mort de Bineta Camara, a soutenu l’avocat général Soyoubou Sy. « Toutes les circonstances aggravantes sont applicables à l’accusé », a relevé l’avocat général qui a requis la confirmation de la peine prononcée par la Chambre criminelle du TGI de Tambacounda. « Tout le réquisitoire du parquet général est fondé sur le procès-verbal qui manque de loyauté et de sincérité dans la collecte des éléments de preuves matérielles », s’est désolé Me Ciré Clédor LY qui a estimé qu’il y a homicide involontaire. A titre principal, la défense de l’accusé a demandé la disqualification du crime de meurtre en homicide involontaire. A titre subsidiaire, Me Ciré Ly demande la disqualification des faits de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. A titre infiniment subsidiaire, la défense a enfin demandé à la Cour de faire application à l’accusé une condamnation à la réclusion criminelle à temps de moins de 5 ans. Auparavant, les avocats de la partie civile Mes Moussa Sarr et Sayba Danfakha ont sollicité de la cour la confirmation de la peine. Après délibération, la cour a rejeté les exceptions de nullités soulevées par la défense et a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement de la chambre criminelle du TGI de Tambacounda. A l’issue de cette audience, l’avocat de la défense qui s’est dit profondément choqué par cette décision compte interjeter appel au niveau de la cour de cassation où il compte gagner cette bataille judiciaire.